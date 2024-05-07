不到一年丈夫和女兒接連過世，截肢的高雄市許姓阿嬤天天以淚洗面，直到母親節前夕，弘道社工送上親手做的蛋糕，溫馨陪伴阿嬤過節，阿嬤感動哭泣的說：「沒想到今年還能過母親節…」，家裡好久沒那麼熱鬧了！

76歲的中低收入戶許阿嬤多年前因病感染，導致左小腿以下截肢，儘管行動有所限制，但她長達8年不辭辛勞，坐在輪椅上照顧著需要洗腎的丈夫，弘道個案管理師自2020年前開始協助申請2老的居家服務及擬定照顧計畫外，也會定期提供日常生活物資，希望減輕阿嬤生活負擔。

然而，去年初許阿公病情突然急轉直下，不幸過世；隨後許阿嬤唯一的女兒被診斷出癌症末期，不到半年就離開人世，許阿嬤在8個月內失去2位至親，在雙重打擊下，每晚都難以入睡，半夜更是經常哭到精疲力竭，街坊鄰居都對許阿嬤的遭遇感到不捨。

弘道高雄服務處除了由個管師通報高雄市獨居關懷服務外，弘道獨老關懷的社工與志工也隨即啟動2周一次的關懷與陪伴，及每周的電話關心，讓許阿嬤感受到有人持續在關心她，希望能幫助許阿嬤在這艱難時期有更全面多元的支援，度過人生的難關。

弘道社工訪視許阿嬤，發現過去半年關懷中，許阿嬤每次提到女兒都會哽咽，經常說到一半就不說了，社工就鼓勵她：「沒關係，我們願意聽你講。」這句話讓阿嬤對社工有了信任，有了可以傾訴的機會，阿嬤的情緒獲得紓解，也更願意表達內心的想法。

在今年母親節前夕，弘道社工和據點長輩們決定合力製作蛋糕，希望給許阿嬤一個溫暖的驚喜，阿嬤一見不少人前來陪伴她吃午餐，展開笑顏的請社工到塵封已久的房間找來小桌子，邀大家邊聊邊享用午餐，阿嬤開心的說：「家裡好久沒那麼熱鬧了！」

當社工端出親手做的蛋糕時，阿嬤突然熱淚盈眶，隨後感動的哭了，她娓娓道來女兒生前從事烘焙業，每逢生日或母親節等節慶，都會帶著親手做的蛋糕回家，許阿嬤感動地說：「沒有想到…今年還能吃到有人親手為我做的母親節蛋糕，感謝你們一直來看我！」