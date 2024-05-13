準總統賴清德520就職典禮將登場，不過民進黨籍高雄市長陳其邁與議會總質詢時程強碰，行程尚未確定，他今（13）日早上受訪時表示，尊重質詢的議員，也請議長康裕成進行協調。經協調後，原先5月20日上午總質詢的3位議員將調整時間，而陳其邁下午3時前須趕回高雄繼續備詢。

6都首長包括台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕相繼確定將出席520總統就職大典。陳其邁近日正逢議會總質詢時間，從早到晚在議會備詢，行程不確定，是否缺席仍是未知數，據了解當天有5位民進黨籍議員及1位國民黨籍議員質詢，因此還需協調議程。

針對520是否向議會請假北上參加總統就職典禮？陳其邁今受訪時回應，520就職典禮是國家的慶典，但那天是總質詢，必須要尊重議會的決定，也要尊重質詢的議員，這部分請議長進行協調，但協調如何情況不清楚，還是以議會優先，「假如議員要做總質詢，我也必須尊重議會的決定」。

康裕成強調，總統就職是國家慶典，市長陳其邁能出席當然最好，但議員總質詢一樣重要，尤其開議期間須優先尊重議員職權，不能犧牲議員質詢權利。

康裕成表示，經協調後，原先5月20日上午總質詢的3位議員，同意調整到5月21日下午，而原5月21日下午總質詢的3位議員也同意與5月20上午3位總質詢議員共享總質詢時間，5月20日上午空出時段不再安排其他議員總質詢。

據了解，5月21日下午總質詢，3節中間不休息，從下午3時至傍晚5時50分連續質詢不休息，有必要可以延長總質詢時間，保證讓每位議員都會質詢到市長本人。