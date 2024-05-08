7日傳出總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施，而陳水扁則表示，「毫無所悉，無從回應！」對此，前立委沈富雄7日就表示，「這不會是空穴來風，我嗅到一種味道，就是已經在秘密作業中，而且阿扁也許也感覺到了，阿扁是殷殷期待、滿面春風」，引發討論。

沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》中表示，「這不會是空穴來風，我嗅到一種味道，就是已經在秘密作業中，而且阿扁也許也感覺到了，阿扁是殷殷期待、滿面春風」，沈富雄坦言，「今天很綠的人，到今天都還不相信阿扁貪污，他們認為阿扁拿到的所有的錢，是海外的建國基金；但也有很多人彈性疲乏，特赦不特赦都無所謂，我不排除，雖然只有13天，但就會突然來個特赦」。

沈富雄也提到，「但有一點我是想不太通的，怎麼想蔡英文都沒有道理為賴清德解套」，沈富雄認為，「如果說非特赦阿扁不可的話，賴清德的壓力會比蔡英文多得多，因為賴清德跟台南的淵源太深了，而且全國每個縣市去評估的話，臺南人最主張特赦阿扁，所以賴清德的壓力是很重的」，最後沈富雄直言，「現在蔡英文要特赦阿扁，這是賴清德會非常感謝，替我解套了」。