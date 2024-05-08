為提升台北市環境衛生及居住品質，台北市衛工處致力於推動汙水下水道建設，截至今年4月門牌戶數接管普及率已達82.22％，今年光前3個月就新增3556戶接上汙水管；衛工處表示，為加速用戶汙水接管作業，除積極走進社區說明相關資訊，也透過補助措施，提升用戶廢除化糞池改管意願，輔導用戶逐步完成汙水接管程序。

衛工處營運管理科長劉容伶表示，衛工處已針對環保局列管的北市262個6層樓以上的「水肥管制社區」加強輔導，因為該等社區建物，大部分為地下室全開挖型態，須由社區自行將汙水管改管到建物外，再由市府衛工處於外部銜接至公共汙水下水道，市府有提供補助。

她說，截至今年3月底已有59個社區，共計3556戶完成汙水下水道接管，完成接管後可有效改善社區生活品質，目前尚有部分社區因內部意見待整合、欠缺財源或無接管意願，衛工處將持續輔導、提供補助資訊，協助社區廢除化糞池並完成汙水接管，以改善社區環境。

信義區國家大第管委會表示，化糞池影響社區環境衛生，在夏季不僅容易飄散臭味，更是孳生蚊蟲的溫床，且每年仍需支出不少抽水肥費用，所幸衛工處除受理民眾申請補助外，還提供相關技術諮詢，並在現場協助社區確認化糞池位置及數量，使社區能儘速廢除化糞池，排汙管線銜接至公共汙水下水道，全面改善社區環境。

衛工處表示，除了環保局列管的水肥管制戶之外，還在使用化糞池的住戶，只要建築物符合「1999年2月13日以前領得建照執照」及「非由衛工處辦理廢除化糞池」2項條件，都可在「內部改管施工前提出補助申請」，補助額度依化糞池廢除或改設汙水坑，每套補助6.5萬元至15萬元不等，由衛工處委託專業顧問公司，免費配合勘查及技術諮詢等服務。