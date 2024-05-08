國民黨總召傅崐萁8日在司法法制委員會程序發言。（取自國會頻道）

【全程影音】又槓上了！柯建銘、傅崐萁爆吵十分鐘 司法委員會急喊卡 @ChinaTimes

民進黨總召柯建銘日前失言說出「4月3日老天有眼發生大地震」。國民黨總召傅崐萁直至今日仍猛打，並要求準總統賴清德應該為民進黨的國會負責人失言表達歉意。而傅崐萁在司法法制委員會程序發言時，痛批賴清德神隱，最後愈講愈氣直接拍桌，強調民進黨把災民賤踏在腳下，會議不用開了，並提出散會動議，藍綠爭執近10分鐘，最後經表決散會。

司法委員會今日續審民進黨版本國會改革相關法案，雙方一路從9點辯論至10時許，輪到傅崐萁程序發言時，其表示，民進黨跟耍猴戲的班子有什麼不一樣，把委員會當秀場，各式各樣的人都沒當不分區，搞網軍的也可以來，這種會議開下去有什麼樣的意義？

傅接著說，民進黨為什麼要怕國民黨版的國會改革，國民黨版的國會改革幫民進黨所有的害蟲清除，民進黨主席賴清德應該要公開感謝在野黨，協助執政黨除弊。

傅崐萁接著再提到柯建銘失言事件，愈講愈氣，直言執政黨國會負責人說出民進黨心聲，只有政治算計跟利益，不顧人民，賴清德到現在神隱，還要恥言修立法委行為法，以為今天來吠兩三聲就洗心革面。

傅崐萁表示，2009年八八風災，時任國民黨行政院祕書長薛香川只是下班陪爸爸吃飯，慶祝父親節就要下台，今天民進黨把災區的災民賤踏在腳下，啃人血饅頭還大言不慚在這裡，這就是民進黨，還有什麼行為法。傅崐萁怒氣拍桌吼「這個東西不用再開了，浪費人民時間」，接著提出散會動議。

傅提出散會動議後，立即要求召委鍾佳濱立即處理，然鍾佳濱以會議問題，讓立委范雲上台發言，雙方因此爭執近10分鐘。最終在國民黨6人贊成，民進黨5人反對下，決議散會。