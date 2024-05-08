為了提升在地青年農民從農知識與技能，高雄市農業局在112年全國首創青年農民培育補助計畫廣受好評，113年持續推動，只要年滿20-55歲，設籍在高雄市並在高雄有從農事實，至全台公、私部門及機關學校所開設或委託辦理之農業相關(包括一級農業生產、二級農產品加工、三級服務體驗及行銷等)訓練課程、學士班之後的深造研究所課程皆可申請，每人可申請3項不同課程，每人補助上限2萬元。

農業局鼓勵青年農民從農之餘，自主報名各項為自身農事業增值之訓練課程。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市農業局局長張清榮表示，農業是一門集知識大成的產業，市政府一向積極協助輔導青農各種多元經營能力發展，無論是增進基礎栽培管理與實作知識，或是因應市場行銷經營策略及佈局科技管理，投入從農的青年也要抱持學無止境加值自我的精神，因為不間斷進修提升實力就是保持競爭力的關鍵，透過持續進修讓各種能力相輔相成並強化經營基礎，一定會在拓展農事業時發揮作用，假以時日小農也能逐漸茁壯為標竿農企業。

農業是一門集知識大成的產業，需要不間斷進修提升實力就是保持競爭力。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局鼓勵青年農民在從農之餘，自主報名各項為自身農事業增值之訓練課程，並減輕想要投資提升自己能力的青農學費負擔，去年首度參與培育補助計畫的青農研習課程多元，包含：田間生產專業、藥肥管理、無人機噴藥、攻讀台大農經系EMBA、農業碳足跡與碳盤查….等訓練課程，青農也因參與研修結識更多人脈，增進了拓展跨域創新的合作機會。

進修學習，每人可申請3項不同課程，每人補助上限2萬元。（圖片來源：高雄市農業局提供）

「113年高雄市青年農民培育補助計畫」即日起開始受理線上申請，並可回溯自本年度1月1日起之受訓課程，每人最多可申請三項不同課程，最高補助兩萬元！年度補助總經費50萬元用完提早結束，欲申請從速！詳情請至【高雄市政府農業局官網-最新消息】查詢，或至線上申請專區：https://reurl.cc/MO1p23。