北韓官媒朝中社周三（8日）報導，1966年起執掌北韓政治宣傳一把手大位的「三朝元老」金基南，周二因多重器官功能衰竭以94歲高齡去世。北韓從三代領導人形象塑造、政權鞏固到宣揚國威，幾十年來由金基南運籌帷幄、細膩規劃，現任領導人金正恩周三稱讚金基南是「對北韓懷抱無限忠誠的革命大老」。

綜合英國廣播公司（BBC）、南韓專門報導北韓動態的「北韓新聞」（NK News）、美國《時代》雜誌等多家國際媒體報導，北韓勞動黨黨報《勞動新聞》稱金基南（Kim Ki Nam）近年持續接受腎衰竭治療，金正恩周三凌晨2時率多名高官親赴停棺裡聽致哀，探視金基南遺容。該報周三頭版刊登金基南訃聞與照片，金正恩與官員追悼照片則退居二版，這顯示金基南在北韓政壇舉足輕重。朝中社周三上午9時報導訃聞時稱，金正恩將任治喪委員會主席，並發布金正恩致哀短片。官媒盛讚金基南對黨赤誠，尤其在金正日、金正恩兩次政權繼承過程發揮關鍵作用，其貢獻可謂「不朽」。

VIDEO: North Korean leader Kim Jong Un visited the bier of Kim Ki Nam, North Korea's chief propagandist who shaped state narratives for three generations of the Kim family. He died at age 94 on Tuesday, according to state media. https://t.co/gfc1pyKpBO pic.twitter.com/wWHSdxgSqf — NK NEWS (@nknewsorg) May 8, 2024

金正恩親自為金基南治喪，可能想藉此暗示現任官員要持續效忠。金正恩可能在周四（9日）主持金基南的國葬儀式，如此高規格待遇並非所有黨國大老皆享，2021年金正恩的叔祖父金永柱的葬禮上，金正恩僅獻花。

金基南與金日成同樣姓金，但非親戚關係。1966年金基南出任北韓宣傳動員部（Propaganda and Agitation Department）次長，與當時領導人金日成的兒子金正日密切合作。金基南後來升任部長，在形塑北韓國家訊息層面扮演關鍵角色。據說金基南與金正日交情匪淺，還是「酒友」。南韓官媒韓聯社則把金基南比作納粹德國宣傳大將戈培爾（Joseph Goebbels）。戈培爾的名言之一是「謊言重複的次數夠多，就會變成真理」。

北韓宣傳動員部是「金氏王朝」接班人的訓練場，金日成擔任第二代領導人之前也在該部任職，現任領導人金正恩的妹妹金與正如今也是第三代領導人金正恩的宣傳舵手。

朝中社8日發布北韓領導人金正恩（前排中）與多名高官探視宣傳動員大師級人物金基南遺容的照片。（美聯社）

1970年代，金基南出任《勞動新聞》總編輯。南韓研究北韓政治文化機構「北韓領袖觀察」（North Korea Leadership Watch）指出，金基南主導了第一代領導人金日成歷史定位過程，讓北韓人視之為國父。金日成之子金正日接班，金基南持續控制國內外資訊流通，杜絕西方娛樂入境，金正日2011年去世之前，金基南2010年再任宣傳動員部部長。

金正日去世後，準備接班的金正恩當時大概才20多歲，金基南再度讓宣傳機器全力運轉。金基南在金正恩接班後持續效命，2015年官媒照片顯示，金正恩發表談話的場合，身材高大、帶著眼鏡的金基南置身於一票方官員之中筆記。金基南約於2018年退休並交棒給金與正，但持續參與公開活動，與領導班子關係良好。

金基南是少數曾經訪問南韓的北韓官員之一，2009年他率北韓代表團赴南韓出席前總統金大中的喪禮，並會見時任南韓總統李明博。官媒最後一次提及金基南露面是2021年北韓建國73周年紀念活動，他與各界高官在觀禮台觀賞閱兵過程。

美國智庫「北緯38度計畫」（38 North Program）資深研究員李敏英（Rachel Lee）說，金正恩接班以來依然讓金基南擔任宣傳工作要員，這代表他像父親金正日一樣信任且仰仗金基南。北韓《勞動新聞》甚至在頭版以全版報導金基南訃聞與喪禮細節，平壤政府對他的重視與禮遇可見一斑。