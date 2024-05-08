7日傳出總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施，而陳水扁則表示，「毫無所悉，無從回應！」而最近有一份最新的民調指出，對於蔡英文總統擬在卸任前特赦陳水扁，有85％的民眾認為「反對特赦陳水扁」，僅有9％的民眾認為「贊成特赦陳水扁」，甚至有網友更表示，「沒幾天就要卸任的人，有何權力特赦別人？真是矯情又噁心」、「要特赦，進去關個幾年再談特赦」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》7日對於「今有消息傳出，蔡英文總統擬在卸任前特赦陳水扁，請問你贊成嗎？」進行了網路投票，截至8日22時，已有1.1萬人進行投票，有85％的民眾認為「反對特赦陳水扁」、有9％的民眾認為「贊成特赦陳水扁」、有6％的民眾則是「不知道／無意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「她會把這個爛攤子甩給賴，她又沒辦法連任幹嘛給自己找麻煩」、「身體好的不得了，不抓回去關，還要特赦，這是什麼爛政府？」、「沒幾天就要卸任的人，有何權力特赦別人？真是矯情又噁心」、「要特赦，進去關個幾年再談特赦」、「大貪污犯要特赦？天理何在？滑天下之大稽！只有一丘之貉，才會有相同的理念！」。