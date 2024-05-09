今年大陸首富由瓶裝水品牌「農夫山泉」創辦人鍾睒睒蟬聯，身價高達4500億人民幣（約新台幣2兆）相當驚人。沒想到，近日卻傳出鍾睒睒的生物科技事業大受打擊，旗下疫苗公司萬泰生物業績暴雷，獲利暴跌將近9成，甚至面臨產品賣不動的嚴重危機。

綜合陸媒報導，去年萬泰生物的股價從40元暴增至80元，讓鍾睒睒的身價進補不少，但今年至今，萬泰生物的股價下跌超過10%，目前股價在70元徘徊，市值約莫900億人民幣（約新台幣4千億）然而萬泰生物除了股價疲弱的問題，本業狀況不佳恐怕更讓鍾睒睒頭痛。

公司解釋，主要產品二價HPV疫苗受到九價HPV疫苗擴齡，以及激烈市場競爭、降庫存等因素衝擊，導致銷售收入與獲利較去年同期下滑。今年第一季營收重挫73.93%，獲利慘摔89.90%，非常慘烈。

市場將希望寄託在萬泰在其九價HPV疫苗的研發取得突破性進展，因此股價雖有下滑但仍維持在70元左右，但陸媒也警告，基本面不行的疫苗公司，如果沒有新故事可以說，那股價遲早會變成一場事故。