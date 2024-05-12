53歲張庭是演藝圈中的凍齡女神代表，她和老公林瑞陽十多年前就將重心移往大陸，傳聞累積了近1200億身家。先前一度捲入傳銷疑雲，幸好後來全身而退。母親節來臨，昨(11日)張庭有感而發，在微博發文想念住在台灣的母親，寫下：「如果想媽媽了，就摸摸肚臍，因為那是曾經跟媽媽相連的地方」。

張庭昨發文分享4張天倫樂照片，其中第一張可見他們全家人圍在媽媽身邊做出嘟嘴表情。她感慨說如果想念母親就會摸摸肚臍，因為那是曾經跟媽媽最親近的地方，「感謝媽媽的碎碎念念，溫暖我歲歲年年。明天就是母親節，願天下所有媽媽，永遠健康幸福平安」。最後，張庭下Hashtag「給媽媽的情書」、「媽媽的N種模樣」。

張庭曬出和媽媽的照片。（圖／翻攝自張庭微博）

據知張庭家有5個小孩，張庭排行老三，從小父母靠擺路邊攤賣小吃維生，家中經濟狀況並不富裕。某次張庭上節目分享，說小時候她很喜歡吃一種葡萄，可是很貴，父母知道了就會偷偷買來給她吃，對她相當偏愛。

張庭過去在機場跟媽媽同框。（圖／中時資料照）

張庭過去曾發文表示，從小自己就有責任想讓父母過上好日子，因此更努力賺錢。雖然目前家境變好，但媽媽還是習慣多動，還會親自到公司幫忙包貨。媽媽總說：「人不能忘本啊！再說老年人幹點活，勞動筋骨，挺好的。」還會邊包貨邊露出笑容，問她開心什麼，媽媽就會說：「如果在家做家務，看不到你，在公司，雖說你很忙，但我一抬頭就能看到你！」