民團以2021年的陳其邁裝扮，向2024年的陳其邁遞交陳情書。（楊舒婷攝）

2021年高雄市長陳其邁曾承諾，將左中舊地作為公園，不過今年因應台積電進駐楠梓科技園區，陳其邁預計將左中舊地設為清華大學用地，讓民團相當憤慨。民團9日前往市議會抗議，指出蓮池潭觀光風景區每年有540萬遊客，創造百億觀光產值，而如今變為校區恐衝擊觀光業。對於民團質疑陳其邁跳票，都發局長吳文彥說，在都市計畫變更程序前，都會受理各方意見，這塊地有很多不同意見，目前在內政部審議當中。

高雄蓮池潭觀光風景區可以結合蓮池潭、柴山、大小龜山、半屏山，以及洲仔濕地，將可串連整個北高雄生態綠廊，每年有百萬遊客前來，創造觀光產值破百億，民團就抗議，當初陳其邁承諾將會將左中舊地設為公園綠地，如今卻為了台積電進駐，犧牲觀光產業，怒指陳其邁選前承諾跳票。

森林城市協會理事長莊傑任表示，高市府手上可供清大設校的土地眾多，比如高雄大學閒置校地、台積電廠區周邊土地與文資建物，沒有非得犧牲觀光風景區的綠地，才能引進頂尖大學。

民團指出，未來若清大進駐舊左中，以「文大用地（容積率250％，建蔽率40％）」計算，若包含建築容積免計額1.3倍，就可蓋出約5.8萬坪的室內建坪，比起原本市府承諾的公園用地（建蔽率15，容積率45）建築量體爆增5.5倍，實在不容小覷。大學進駐的開發強度不亞於住商用地，對風景區的自然景觀很難不造成破壞。

對此，高市府都發局長吳文彥今受訪時說明，舊左中場域會做好綠地保存、天際線保留，做好校園公園化設計，而舊左中本來就是學校土地，建蔽率40％、容積率200％，基本上在校園設計會維持比較輕量體的開發，屬於開放空間。

對於民團質疑陳其邁跳票，吳文彥緩頰說，在都市計畫變更程序前，都會受理各方意見，當然公園使用是選項，變更進行過程中，這塊地有很多不同意見，目前在內政部審議當中。

吳文彥說，清大、交大高雄分部將進駐是在去年底決定，內政部在審議中討論這塊地應做何使用，畢竟各界意見非常多，內政部都委會建議做政策討論，因此邀請清大、交大來設校，選址過程有2塊地讓他們選擇，市府認為在校園公園化的共融設計上，不同意見是可以獲得滿足的。

都發局也表示，舊左營國中校地目前仍為觀光發展特定專用區，都市計畫變更程序仍在內政部審議中。其中，在地里長及聲音都大力支持清華大學在此地設立分部，故內政部也請市府再審酌該校地的發展規劃。

而校地未來開發，市府也會透過都市設計審議及相關配套，全力保留蓮池潭景觀天際線，並持續推動北高雄山河生態廊帶系統縫合計畫，以串聯半屏山與蓮池潭。