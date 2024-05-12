大秀舞技、全場最吸睛！原民媽媽帶著孩子一起變裝，還有組女團跳起現代流行舞蹈。高雄市政府原住民事務委員會11日在林皇宮舉辦「史上最強Cina 模範母親選拔表揚暨親子最相像競賽活動」，表揚強者、強者、堅強、強勁及強壯等計15位原住民模範母親，媽媽們走星光大道入場，還有子女推著輪椅與媽媽一起進場，展現溫柔堅毅的氣場與風範，親友及子女熱烈鼓掌，全場氣氛令人動容。

由子女家人陪著15位原住民模範母親，走星光大道入場。（高雄市原民會提供）

此次報名模範母親選拔表揚暨親子最相像競賽活動的人超過50組，經過多方討論精挑細選出15名模範母親。表揚項目有60歲以上犧牲奉獻培育兒女有成的「強者媽媽」、本身學業或事業有成且能兼顧家庭的「強力媽媽」、為家中失能者的主要照顧者，以堅韌毅力面對生活的「堅強媽媽」、熱心公益且能兼顧家庭的「強勁媽媽」，及49歲以下產4胎以上且能善盡教養責任的「強壯媽媽」。

高雄市原民會11日舉辦母親節活動，媽媽們盛妝出席。（高雄市原民會提供）

獲「強者媽媽」的李玉英今年78歲，排灣族人，與有2名兒女，長女患有極重度身心障礙，長男曾獲高雄市創業青年楷模，李玉英努力上進，取得原住民族語言合格證書，現擔任原住民族語老師。從花蓮嫁到高雄的太魯閣族鍾凱婷，榮獲「強力媽媽」獎項，育有2女，皆未滿10歲，鍾凱婷照顧孩子的同時，也參加原民會舉辦「美容美體SPA舒壓按摩」職訓班，兼顧家庭與事業。獲頒「強壯媽媽」的李春妹生產6胎，第一胎與第六胎相差29歲，且本身已有4個孫子女，比小女兒的年齡還大，親子間相處和睦，非常幸福。

「強勁媽媽」朱杜梅櫻，現年72歲，育有2女，平日樂善好施，關心鄰里熱衷社區、教會及文健站事務，尤為推廣傳統文化不餘遺力。「堅強媽媽」葛陳瑞花，每天到旗山醫院探望因中風而癱瘓的丈夫，是家裡的堅韌支柱，即使家庭面對重重困難，依舊對丈夫不離不棄，子女也在葛陳瑞花愛的保護傘下成長茁壯，在事業上取得良好成就。而在親子最相像競賽中，有穿原住民族服彈奏電子琴歌唱，還有媽媽、媳婦和孫子女一起同台演出，也有母女組成韓流舞蹈團，有文化傳承，也有流行元素，可見家人間彼此關係和諧美滿、互敬互愛。

高雄市原民會主委阿布斯表示，此次模範母親擴大辦理，除了都會區之外，原區亦有原民媽媽獲獎，相信有更多充滿正能量的溫馨故事在部落和鄰里間傳為佳話，我們盡力挖掘，來鼓勵更多需要陽光和溫暖的族人。阿布斯主委提到，非常開心的是，高雄市原民會近期協助26原住民文化健康站的長者申請到敬老卡，為長者送上方便又實用的母親節禮物。