為強化台積電二奈米廠落腳高雄後的產業發展，高市府成功爭取清華大學及陽明交大就近與舊左營國中和蓮潭會館設分校。左營39名里長對此已做成決議表達支持，且舊城商圈發展協會理事長張美華、舊左中所在地的里長及鄰近的果貿社區里長，皆樂見其成，肯定名校進駐左營。

左起：果惠里長鄭夙雅、海勝里長梁西榮、果貿里長韓得平、埤東里長鄒秀華。（圖片來源：左里長提供）

舊左營國中所在的埤東里里長鄒秀華指出，舊左中那塊地本來就是學校用地，如果清華過來設分校，就是升級變頂大，學校也願意投入資源維護，保留地方老樹和環境，孩子如果能考上，還能方便就近讀書。

海勝里里長梁西榮表示，不管是果貿、海軍眷村附近或蓮池潭一帶，舊左中這一塊地剛好就位在中心，如果清大能夠在這裡順利設分校，可以把這些區域串成更完整的文教特色區，他非常支持。

果貿里里長韓得平指出，里長有開會討論，不分藍綠都贊成，希望清大在舊左中設分校，這是左營里長共識，只要對左營發展是好的，會讓環境更好，照顧到下一代，大家都會支持。

果惠里里長鄭夙雅強調，果貿鄰近舊左中校地，一直很期待那塊地能夠有更好的運用，公園很好，但如果能有年輕人更好，清大是一流名校，會有很多優秀的人才，一來至少都會待個幾年，對果貿有很大的幫助。