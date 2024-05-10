全力支持清大、陽明交大在左營設分校！高雄市議長康裕成10日利用總質詢休息空檔，偕同市長陳其邁接待左營區里長，聽取在地心聲並支持頂尖大學進駐，加速人才培育，讓高雄優秀學子留在家鄉。

清華大學評估於舊左營國中閒置校地設立分校，部分民間團體有「異」見，左營區全體里長則是樂見其成，在議員陳麗珍陪同下，由里長主席黃慶德率領30多位不分黨派里長來到議會表達在地民眾心聲，呼籲市府儘速讓清大、陽明交大分校落腳左營。

康裕成認為，市府全力推動產業轉型升級，半導體S廊帶及產業聚落成形，人才招募及培育成為最迫切的問題與需求，議會全體議員亦重點關注市府在產學合作、人才培育等政策。她期待透過產業轉型、培育高科技人才，翻轉過去高雄子弟北漂的命運，讓優秀學子留在高雄唸書，甚至吸引外地人才到高雄落地生根，盼市府積極溝通、加速推動。

陳其邁表示，頂尖大學進駐將讓產業升級更有助力，讓優秀子弟留在高雄唸書，許多投資高雄的科技大廠也期望和頂大有更多產學合作，允諾會在老樹、綠地及景觀做最妥適安排及最大程度的保留，持續接受議會監督並和所有團體進行最好溝通。