不少人會趁著親友出國求代購，一名女網友分享，同事去日本玩，主動說要幫大家代購來貼補旅費，他請對方幫忙買一盒點心，怎料同事買回來以後，代購費高達100多元，總計要收950元，價格比直接在網路上買還貴，讓他當場傻眼，引起網友熱議。

一名女網友在「匿名公社」上分享，同事去日本旅遊，說可以幫大家代購，藉此補貼旅行費用，辦公室同事都很捧場，她也請對方幫忙買一盒日本點心，基於信任同事不會訛他們，所以也沒有特別詢問代購費怎麼算。

原PO表示，最近同事回台，將那盒點心拿給她，說要收950元，讓她嚇了一大跳，因為同樣一盒18入的點心，網購價不到900元，讓他難以接受，埋怨「你怎麼敢開這個價格？」本以為自己是唯一受災戶，後來才知道其他同事也都被收了100多元的代購費，整個辦公室怨聲載道。

原PO指出，想賺代購費可以，但每個人都賺100多元有點太誇張，而且代購價都比網購貴，實在很扯，「想賺代購費也不能找同事們開刀吧？」

貼文讓兩派人吵翻天，不少人驚呼太貴了，也認為這樣的人不值得深交，這次就當花錢買經驗，該給的錢給了，但以後會遠離這個人；另有網友說，網購業者都是大量進貨可以壓低價格，而原PO的同事是單獨去買，所以單價比較高，建議以後可以說清楚，超過多少錢就不買。