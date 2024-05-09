中央氣象署地震報告指出，今（9）日20：36發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府南方9.1公里，位於花蓮縣近海，地震深度10.5公里。各地最大震度花蓮4級，南投3級，台中2級，宜蘭、雲林、彰化、苗栗1級。

20：48花蓮壽豐規模4.7極淺層地震 13縣市有感
16：40花蓮近海規模4.7極淺層地震 深度僅5公里
地震引發東華大學嚴重火災 花蓮消防局提出因應方案
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