20：36花蓮近海規模4.6極淺層地震 7縣市有感 20:422024/05/09 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 20：36發生芮氏規模4.6地震。（氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象署地震報告指出，今（9）日20：36發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府南方9.1公里，位於花蓮縣近海，地震深度10.5公里。各地最大震度花蓮4級，南投3級，台中2級，宜蘭、雲林、彰化、苗栗1級。 20：48花蓮壽豐規模4.7極淺層地震 13縣市有感 16：40花蓮近海規模4.7極淺層地震 深度僅5公里 地震引發東華大學嚴重火災 花蓮消防局提出因應方案 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯建銘稱0403大地震「老天有眼」蔣萬安：不該用政治語言消費 15:102024/05/06 政治 大溪三元市場提前拆完 桃園這4處危樓停止使用 12:302024/05/08 生活 花蓮斥2100萬優化5公園 3處明起封閉10月變身完成 17:222024/05/09 寶島 19：31東部海域規模4.8地震 宜花東震度1級 台北一陣搖 19:352024/05/08 生活 慈濟牽線華碩送愛 400部電腦援助花蓮38校 12:402024/05/09 生活 花蓮震不停 地震保險基金：可能受災保戶418戶 曝險保額6.68億 23:512024/05/07 財經 助花蓮農民 新北果菜「人手一瓜 讓愛回家」團購西瓜 16:232024/05/07 生活 柯建銘失言風波延燒！花蓮藍、白兩黨要求下台 10:242024/05/07 政治 萬那杜地牛翻身！極淺層強震規模6.1 17:122024/05/08 國際 柯建銘失言國民黨提案送紀律委員會 傅崐萁：交院會處理 12:222024/05/08 政治 「土匪山步道」剛開放又毀 嘉義分署：天災釀土石滑動毀設施 12:312024/05/08 生活 直擊！AI時代的課後自學革命 高中生做地震App不是特例 05:002024/05/06 財經 台東又見地震魚 口感水嫩似平價版紅喉 16:512024/05/06 生活 下班時間地牛翻身！台南微震 市民：以為暈車 18:392024/05/06 生活 為花蓮打氣！台鐵「洄味便當」限時限量開賣 10:082024/05/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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