旺中集團董事長蔡衍明2019年遭《年代向錢看》節目主持人陳凝觀指稱「國台辦狗腿」等涉及誹謗字眼，日前竟遭最高法院認定為「善意言論」而駁回上訴，引發輿論傻眼圍剿。前駐紐西蘭代表介文汲痛批，這就是總統蔡英文扭曲了社會價值觀，堪稱是現代版「指鹿為馬」。

「這就是蔡英文她造成社會之惡的一個顯現，因為這些事情還會不斷出現！」介文汲9日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，因為蔡英文的作為改變了社會風氣，改變了社會對是非的判斷。這個法官判的，絕對是從政治角度來看，他是政治正確，法律完全錯誤！

主持人盧秀芳直呼「我都不好意思說了耶！這也叫狗腿吧？」介文汲直言，「這就是狗腿，這就是狗腿！」為什麼說政治正確？看蔡英文挑的這些大法官，她有權任命，全部是因為意識形態，是深綠才給他弄進去的。這不就是告訴我們整個司法界：只要政治正確，即使是狗腿，你也可以去作大法官。對於司法人來講，大法官是一個夢寐以求的位置，但大法官要以學歷、見解、資歷來服人，蔡英文用的卻都是政治正確。

「她的政治正確是什麼？就是舔綠嘛！綠的說一分，他可以給他判到十分？這個例子就是啊！」介文汲強調，不管怎麼判，最後的判決，你的闡釋很重要，居然說這樣子是一個「善意」？那這樣我們可以說有一些綠色法官，他們是狗腿，也可以說我們是善意？說狗腿是誇獎你！

介文汲質疑，這不就是現代版的指鹿為馬嗎？幾千年前這種沒有知、沒有識、沒有道德的事，現在又重新出現了。這個追根溯源，就是蔡英文把整個社會的價值還有樹立的「模範」都給搞錯了！整個社會的官箴、道德、廉恥，一點點的羞恥都沒有了。「就寫下來，這都會留下紀錄的！」

介文汲強調，歷史上都知道趙高是個小人、是個拍馬屁的、是個狗腿，那今天你是做出這個判決的人，難道大家不知道嗎？