知悉K-POP的粉絲，對於購買專輯送隨機寫真小卡文化肯定不陌生，然而為了拿到喜歡的小卡，重複購買專輯棄於路邊的現象，時有所聞。近期BTS及NewJeans所屬的經紀公司HYBE娛樂宣布將推出「環保專輯」，其小卡材質甚至可溶於水；然而有粉絲認為，與其改變材質不如取消隨機制度，讓每個人都可以拿到喜歡的小卡，從根本解決問題。

韓國團體在發行新專輯時，通常都會推出多種版本，在專輯中也會隨機附上偶像小卡。以韓國男團SEVENTEEN為例，他們會推出5種版本專輯，發行多達206張小卡；因此，粉絲若想要集滿整套，除了錢包要夠深，手氣還要夠好。

雖然這種方式可以激起粉絲收集的慾望，卻也衍伸出專輯遭到丟棄的亂象。近期HYBE娛樂於3月表示，所屬旗下分公司Belif Lab的新人女團「ILLIT」的Weverse專輯將引進循環使用、可生物溶解的材質技術，未來推出的Weverse專輯，將採用玉米成分萃取的塑膠包裝，取代PVC材質；紙質外殼及隨機小卡，也使用可溶於水的水性圖層。

然而，也有不少粉絲持不同看法，認為環保專輯概念良好，不過水溶材質小卡變得保存不易，乾脆取消隨機小卡制度，讓每個人都可以拿到喜歡的小卡。從根本解決問題，也讓粉絲不會因爲要湊齊小卡而重複購買，導致資源浪費。