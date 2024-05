天王劉德華(華仔)日前展開「今天…is the Day」巡迴演唱會,將在八個城市開金嗓。稍早,劉德華所屬映藝娛樂在臉書宣布,劉德華今年10月、11月將在台北小巨蛋開唱。據悉,劉德華2024巡迴演唱會官網已公布有台北站,確切日期、場次日後會公布。

劉德華已11年未在台灣舉辦個人演唱會,因此這次他重啟巡迴演唱會,許多台灣歌迷都盼望華仔能再訪寶島。稍早,劉德華所屬映藝娛樂在臉書公布喜訊:「等了好久終於等到"今天",《今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024 - 台北站》」,宣布今年10月、11月,華仔將站上台北小巨蛋獻唱,讓大批歌迷又驚又喜,紛紛留言:「終於等到了」、「太棒了」、「喜歡華仔35年,終於可以看演唱會了」、「要撒花了⋯天啊」。

劉德華10、11月會來台開唱。(圖/Focus Entertainment 映藝娛樂臉書)

劉德華將來台開唱。(圖/Focus Entertainment 映藝娛樂臉書)

劉德華上月宣布重啟「今天…is the Day」巡迴演唱會,會在上海、廣州、北京、南京、杭州、深圳、成都和重慶等8大城市舉辦,大批粉絲已開始摩拳擦掌,準備手刀搶票。值得一提的是,這次是華仔時隔10年再回歸歌唱舞台,當時尚未公布台灣場次;如今確定有台灣站,台灣歌迷興奮不已。而華仔這次將演唱會命名為「今天... is the Day」,反映他珍視當下的人生態度,一直透過作品鼓勵更多人的他,希望這次演唱會讓大眾明白要珍惜每一個當下、每一個「今天」,大家要開心自在地度過。