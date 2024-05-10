面對台北市職籃球員工會10日在首次協商提出15項國家隊選手權益改善，中華籃協副秘書長張承中除了強調其中很多項目協會已經做到，更特別點出關於國手球衣、球鞋裝備不被回收是個假議題，「籃協從未收回裝備，這種說法粗暴且太簡單化，除非碰上出席亞奧運活動，主辦單位要求回收，我們才會配合。」

張承中也指出，想讓入選國家隊的球員，回去母隊可以幫忙提高薪資，想要做到難度確實很高，因為籃協無法要求球團這樣做，只能透過三方協商進行討論，甚至何時集訓或集訓時間多少，籃協也無法保證，因為球團影響力更大，身為主導培訓單位的籃協無法干預。

張承中強調，藉由這樣架構協商平台去釐清與協調，確實可以幫助籃協完成組織國家隊的任務，他卻不希望外界繼續誤解籃協，「以我自己而言，我曾在2016年幫助球員爭取球員卡肖像權權益，所以球員們可以放心，我不會因為換了位置就換了腦袋。」

不過張承忠也提出，目前想要找進球團一起參與協商，確實要做到比較難，但或許也該找來球員經紀人一起坐下來談，因為經紀人也會想替自己經紀的球員爭取權益。

「我也希望可以在今年7月瓊斯盃開打前，就把這次國家隊選手權益協商搞定，但以當下來說，應該是蠻難的，」張承中說，「只能說有機會吧！」