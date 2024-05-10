北漂族生活不易，一名網友分享「北漂上班族現況」，稱自己月薪才38500元，但月開銷卻高達41500元，因此每個月都會負債3000元，接著就列出自己的開銷一覽表，求助網友該怎麼節流，引起網友熱議，不少人看了原PO每個月竟然要花6000元舒壓排毒，紛紛搖頭喊奢侈，這筆開銷完全可以省下來。

一名網友昨在臉書社團《存錢公社》上分享，北漂工作月薪38500元，每個月入不敷出，房租含水電網路9000元、伙食費15000元、保險1000元、交通費1500元、治裝費1000元、日用品1500元、旅遊經費4000元、運動費2000元、紓壓排毒6000元、進修費500元，每月開銷至少41500元，比月薪還多3000元，不知要怎麼節流。

貼文引起網友討論，「旅遊、運動、排毒，一律刪除，直接省了12000元」、「自己手動排毒不就省6000？」、「紓壓排毒的費用完全可以省」、「我會把運動和舒壓排毒拿掉，附近公園也可以運動呀，一下子就省8000」、「收入不到40000，還花排毒6000元，真奢侈」。

另有人則說，不想影響生活品質，又想要節流可能很困難，如果不是現在這份工作特別好，也可以考慮「開源」，找看看有沒有待遇更好的工作。