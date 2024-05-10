近年來物價連連翻漲，一位北漂的月光族網友近日列出自己每個月的支出清單，發現即使他月收5萬元，但扣掉伙食費、治裝費、套房租金、醫療費、交通費、孝親費後就差不多花光了，反觀自己10年前收入3萬元卻還能過普通的生活，直呼「是不是月收低於5萬就是貧窮線下的窮人了？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友指出，最新薪水中位數為年收51.8萬、月收4.3萬元，因此他不能算窮人。

原PO在PTT發文表示，現在各種食品、用品、百貨全面漲價，10年前月收3萬元還算能生活，但現在月收低於5萬元就很難過一個「普通的生活」，並列出自己的支出明細，每月伙食費15000元、治裝費2000元、套房租金15000元、固定看身心科的醫療費1000、騎車油費和回彰化的交通費5000元、孝親費12000元，「算到這邊已經花光了，請問月收低於5萬就是窮人了嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「很不想承認你說的很對」、「5萬到底怎麼活」、「5萬要在雙北生活壓力真的會很大」、「5萬就只能過正常的生活，更低就要東省西省」、「低於5萬不是貧窮線，是乞丐好嗎…」。

不過也有不少人指出，他的收入已超過薪水中位數，另外每月伙食費、孝親費也太高，「中位數51.8萬，等於每個月4.3萬以下算窮」、「薪資中位數，你5萬至少贏過50%的人」、「每月伙食費太多了吧！」、「伙食費15000好高」、「薪水少就別給孝親了，越來越窮而已」、「租房可以找便宜一點的雅房，飲料少喝一點可以省伙食費，孝親跟家裡討論不要給那麼多」。