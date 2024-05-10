準總統賴清德赴立法院國情報告，藍綠白13日進行協商，由於國民黨中常委高思博先前建議先準總統賴清德國情報告、再由準行政院長卓榮泰施政報告，但法律規定就職後2周內行政院長要報告，民進黨團幹事長吳思瑤今說，理應由準行政院長卓榮泰先進行施政總報告，進行詢答之後，總統再應邀到國會進行國情報告，若以此原則，不可能是5月21或24日。

吳思瑤認為，柯建銘也必須匯聚朝野意見，徵詢未來準總統賴清德公務時間，合宜可行的時間，盡可能請求在野黨理解，依照現行憲法規定，對於立法院負責的是行政院，立院依憲法可以行使的施政要務詢答、監督事項只能對只能對行政院長及行政院團隊。

吳思瑤認為，基於這樣的憲政院裡，理應由卓榮泰先進行施政總報告，進行詢答之後，總統再應邀到國會進行國情報告，若總統先行國情報告，先進行統問統答或其他方式詢答，是不是就僭越憲法所規範國會監督的對象是行政院。

吳強調，民選總統不負責直接接受立院詢答，這憲政慣例是沒有的，民進黨當然期待合乎憲法理解與運作，應當讓行政院團隊進行施政報告，總統國情報告的時間再來彈性安排，這是民進黨所說的合憲的安排。

吳思瑤也說，大家都在問總統施政報告時間點是否5月21或24日，若以剛剛說的原則，不可能是5月21或24日，期待下周一韓國瑜協商順利，大家可以比較具體針對時間盡可能訂下來，但是原則性的前提，民進黨還是會捍衛憲法運作精神，呼籲政院團隊進行施政報告再安排總統進行國情報告，如此沒有逾越權力分立的原則，希望在野黨履行說的充滿善意、不設前提的討論。