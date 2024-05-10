害怕想起什麼？有人夫在網上抱怨，他日前發現老婆和前女友的臉書已互加好友，讓他有些驚訝，並且詢問老婆之後，才知道雙方是在臉書「媽媽社團」認識，也意外得知原來前女友已經當媽媽，但他擔心表示「現在他應該怎麼辦？」；對此，網友也感到奇怪表示「你又沒要外遇擔心啥？」、「你是不是有什麼黑歷史？」。

一名人夫在臉書社團「匿名公社」發文，他提到日前無意間發現，妻子和前女友有互加「臉書好友」，他表示2人原本不認識，且妻子也不知道加好友的對象是他前女友，後來，他也試探性的詢問妻子「這是誰？」，而妻子便向他表示，是在臉書的「媽媽社團」認識，覺得雙方聊得來，便互加好友。

而人夫聽完妻子的說明後，他恍然大悟原來前女友也當媽媽了，不過，他疑似為此感到有些苦惱，「可是...再來我該怎麼辦」，他似乎在擔心著些什麼。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「有差嗎？你又沒做對不起你老婆的事」、「有差嗎？你心裡有鬼嗎」、「喔！你是不是害怕想起什麼？」、「你又沒要外遇擔心啥？」、「或許是你想太多了」、「你是不是有什麼黑歷史？」、「舊愛還是最美？」、「如果她的孩子不是你的，其實就平常心」、「前女友當媽...啊！是關你什麼事呀？」。