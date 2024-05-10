金曲歌后謝金燕父親是秀場天王豬哥亮，她以一首《姐姐》紅遍大街小巷，近日她前往大陸參加《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐》第5季，簡稱《浪姐5》），沒想到露腋下的照片被說不好看像黑洞，謝金燕本人也回應了。

謝金燕前往大陸錄製《乘風2024》，曬出多張節目的側拍照，只見本來就有纖細身材的她似乎更瘦了一點，細肩帶流蘇上衣搭配亮片短裙，好身材一覽無遺，不過卻有粉絲在底下留言：「太瘦了，不好看。要再增重三公斤啦！」

謝金燕高EQ回應網友。（圖／Instagram）

看到這樣的留言，謝金燕高EQ回應：「有努力吃，不過工作量實在太大來不及補……」被回應的粉絲也提醒：「加油吃，努力吃！有歲後，身體真的要有點肉，免疫力才會強喔！」

謝金燕參加《乘風2024》後似乎又瘦了。（圖／謝金燕IG）

《乘風2024》這次有不少台灣女藝人參賽，嘉賓有楊謹華、郭書瑤、謝金燕等等，相較楊謹華和郭書瑤都有戲劇作品在大陸播出，多數大陸觀眾不太認識謝金燕，只知道她演過《意難忘》，因此知名度不高。

謝金燕曬出和《乘風2024》成員私下合照。（圖／謝金燕IG）

對於兩地人氣落差，謝金燕表示參加節目就做好重新開始的打算，「做為第一位站上乘風舞台的閩南語歌手，最大期望是能在乘風舞台上演唱閩南語歌，讓大家看到閩南語的美，這是唯一的目標沒有之二，對我來說這是我人生的一大跨越！」