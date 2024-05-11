立法院長韓國瑜9日召集朝野協商，提到希望能減少朝野對立、建立規則，第一件事就是要限制發言時間與次數，引發民進黨立院黨團總召柯建銘等人反對，還為此與韓槓上，導致韓嚴正地告訴他，自己沒有鴨霸。對此，資深媒體人陳鳳馨直言，韓國瑜做的，是在尋求避免被個人綁架的機制，這有什麼不對？她更預言，韓的高人氣將不墜，而這一切是拜無理取鬧的柯建銘所賜。

韓國瑜昨在朝野協商時點出，對朝野對立感到憂心，希望能進一步建立規則，而柯建銘當場表示，應讓民進黨暢所欲言，不能限制大家的發言次數，他更打斷韓的發言，要立法院秘書長周萬來不要協助新增遊戲規則，讓立法院反民主。而韓國瑜則澄清，自己沒有鴨霸，柯建銘嚴重誤會他的意思，更因柯還想把話講完，韓罕見的在朝野協商宣布休息。

陳鳳馨昨（10）日在中天政論節目《大新聞大爆掛》表示，朝野協商的目的，原先是要防止冗長拖延戰術，那現在，這種情況卻又發生在朝野協商上了。她指出，柯建銘最近發言時長篇大論，且霸佔所有人的時間，韓國瑜做的，是在「條文之外的慣例」中，尋求避免被個人綁架的機制，這有什麼不對？

陳鳳馨認為，在這次事件後，韓國瑜的網路好感度要往上升了，將會高人氣不墜。她指出，韓國瑜不是個會用議題創造聲量的立委，且他近期的行事風格相當低調，結果他的人氣度、聲量都是所有立委最高，而這一切，可能是拜無理取鬧的柯建銘所賜。