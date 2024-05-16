立法院藍白黨團14日在程序委員會聯手表決通過，排定17日立法院會討論議程，包括藍白版本的國會改革3法案等，但未包括再生醫療雙法審查。民進黨立委邱議瑩今(16日)表達不滿，還在立法院長韓國瑜召開的朝野協商中搶麥克風發言，引發國民黨團反擊，藍綠雙方頓時爆發舌戰。邱議瑩竟稱「韓國瑜你不要當傅氏王朝的韓小弟啦！」藍營黨團總召傅崐萁氣到把手機往桌上用力一摔，藍書記長洪孟楷直呼人身攻擊沒必要。

邱議瑩不滿藍白在14日程序委員會中擋下再生醫療雙法，卻欲強推國會改革3案，在今天朝野協商討論「花東快速公路建設特別條例草案」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」時，多次發言打斷主席韓國瑜，引發藍委提出程序爭議問題，質疑非黨團幹部成員，是否可自行參與並發言？

國民黨團書記長洪孟楷說，「辛苦韓國瑜了，請互相尊重！」輪到邱議瑩發言時，她又續批韓國瑜，「別把自己做小了！」也呼籲國民黨別再挾持立法院長，質疑藍營立委以前敢這樣對待王金平嗎？洪孟楷則強調，「我們都很尊重！我們以前也很尊重（前立法院長）游錫堃啊？」

邱議瑩不滿直呼：「韓國瑜你不要當傅氏王朝的韓小弟啦！」傅崐萁立刻回嗆，「妳不要亂講啊！是在講什麼啊？」洪孟楷也說「人身攻擊真的沒必要。」此時傅崐萁竟氣到把手機往桌上用力一摔，大罵邱議瑩：「毫無水平、沒水準！」

邱議瑩不甘示弱，「我都保持笑容好嗎？傅崐萁又摔手機囉？」綠營黨團幹事長吳思瑤也加入舌戰：「傅崐萁好大喔？只有黃國昌會怕，我們都沒在怕啦！只有黃國昌喜歡被傅崐萁摸摸頭啦。」最後韓國瑜主席宣布暫時休息，藍綠不歡而散，討論氣氛持續火爆。