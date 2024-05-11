為了讓幼兒學習團隊合作，伊甸基金會11日在南榮國小舉辦「龍總逗陣來」親子運動會，現場有近2百組家庭參與同樂。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

為了讓幼兒學習團隊合作，伊甸基金會11日在南榮國小舉辦「龍總逗陣來」親子運動會，現場有近2百組家庭參與同樂，基隆市長謝國樑、議長童子瑋、伊甸董事長陳宇昭、伊甸常務董事王明雄、合作金庫總經理翁國梁等人均出席。童子瑋除熱情為小小選手加油外，也感謝伊甸基金會默默在基隆耕耘付出25年。

為了讓幼兒學習團隊合作，伊甸基金會11日在南榮國小舉辦「龍總逗陣來」親子運動會，現場有近2百組家庭參與同樂，基隆市長謝國樑、議長童子瑋等人均出席。童子瑋也感謝伊甸基金會默默在基隆耕耘付出25年。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

據了解，這次活動分別由南榮非營利幼兒園、中山非營利幼兒園、基隆中心共同辦理。運動會精心設計的親子互動趣味遊戲，讓現場笑鬧聲不斷，無論是讓家長拉起滑溜布，讓幼兒行走於上，或是氣球傘運球、傳遞泡泡球活動，大家都十分投入，在旁啦啦隊也沒閒著，此起彼落的歡呼聲，為參賽者添加滿滿的力量。

而運動會中，不可缺少的「大隊接力」則壓軸登場，孩子們展現團隊合作，相互陪伴、支持，跑向終點線。或許速度不快，過程也有些跌跌撞撞，但不放棄的運動家精神，讓現場的貴賓都為之動容。

伊甸基金會表示，這次「龍總逗陣來」親子運動會，將早療服務經驗延伸至各項活動中，不僅能從中觀察孩子的發展，更藉此拉近親子間的距離。伊甸強調，每個孩子的未來都值得期待，但成長的每一步都不容易，尊重多元、共融友善，需要從小扎根，相信只要你我多一點微笑、多一些行動，就能讓這個社會充滿愛與溫暖。

童子瑋表示，伊甸基金會在基隆默默耕耘已經第25年，謹代表基隆市議會，誠摯地感謝伊甸對基隆的無私付出，伊甸對基隆市民的照顧，從幼童，到長輩，到弱勢身心障礙者朋友；從幼兒園，到日照中心，到庇護商店與職業訓練中心，無所不包，真正做到愛沒有界線，相信能在伊甸經營的幼兒園成長學習的孩子，一定是幸福、堅定而無私的未來基隆之光。