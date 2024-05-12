一對通緝中的毒鴛鴦攜槍毒在台南市四處流竄，警方11日晚間將其逮捕歸案。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警方11日晚間在中西區衝入1間汽車旅館內，逮獲一對毒鴛鴦通緝犯，李姓男子與黃姓女友遭逮，更在座車內起獲長、短槍各1把，通緝中的李男落網後表示，當時若有機會拿槍一定拚到底，令警方回想捏一把冷汗。

32歲李男帶著26歲黃女一起吸毒浪跡天涯，兩人都因毒品通緝在案，近期都在台南市各地借住朋友家藏匿。

逃亡中的李男卻常向友人炫耀槍彈隨身，警方早起鎖定行蹤追捕，待他們11日住進汽車旅館休息，展開緝捕。

警方日前掌握消息，李男放話遇警一定火拚，不敢大意，大批刑警穿防彈背心手持盾牌攻堅，部分警方先在1樓鐵捲門外要求黃女開門，兩人已如驚弓之鳥準備逃竄，李男往房間另一出口開門就逃，正好撞上早起安排埋伏在門後的警方，隨即遭壓制在地。

多名刑警一起將李男壓制，喝令他將手伸出，李男見無力掙扎兔脫，只能乖乖就逮。警方在2人座車內的行李袋中，起獲M4步槍，子彈8發與3個彈匣，還有1把短手槍。

毒鴛鴦果如傳聞攜槍逃亡，車上還有安非他命與3級毒品，李男事後坦承，當時若身上有槍，不會放棄逃亡機會，一定火拚到底，警方聽得直冒冷汗。

全案調查後將李嫌依依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送臺南地檢署偵辦。黃女因通緝身分解送歸案。