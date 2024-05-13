僅有兩週採收期限的高雄玉荷包，粒裝禮盒即日起在高雄市農業局「高雄首選電商平台」開放預購，並於5月24日起陸續出貨，想品嚐一期一會玉荷包消魂滋味的民眾預購從速。

高雄市玉荷包種植面積約2343公頃，於每年5月底、6月初期間量產，是全國玉荷包最大生產地，同時也是品質第一。 玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實，相當受到國內外民眾的喜愛。近年來高市府農業局以「高雄首選」打響農產名號，以粒裝分級包裝，不帶枝不帶葉，去蕪存菁，將枝葉留在產地，並採用通過產銷履歷驗證的玉荷包，以提高禮盒品質，建立消費者果肉枝葉分離的環保精緻概念形象。

農業局長張清榮表示，農業局推廣「高雄首選」粒裝玉荷包多年，每年一到產季就有許多消費者詢問購買，高雄首選電商平台提供多元的支付方式，即日起開始受理預訂並陸續出貨，盛夏極品的玉荷包禮盒，顆顆甜度超過14度，粒粒鮮香可口，送禮自用兩相宜。

年初雖因氣候因素導致玉荷包減產，電商平台為回饋客戶，今年玉荷包不漲價，大顆粒頂級規格5斤裝禮盒1388元，特級規格5斤裝849元，通通免運要買要快。高雄首選電商平台消費滿百即贈一元雄幣，滿十元雄幣即可結帳時折抵消費金額並同時陸續推出活動適用折扣優惠，馬上搜尋高雄首選電商平台。