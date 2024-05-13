唐吉軻德西門店遭網友爆料，現場抽獎的扭蛋機裡面沒有大獎籤，網友表示，為了抽到大獎把最後6顆扭蛋全買下來，打開後卻沒有大獎籤，店家事後解釋搞錯了才沒把大獎籤放進去，台北市消保官13日前往稽查，廠商TENGA表示，與唐吉軻德決議，提供2波活動所有消費者全數最大賞，消費者皆可憑消費證明至唐吉軻德西門店兌換。

網友發文表示，因為看到TENGA大獎還沒被抽走，轉了幾次後都是小獎就先行離去，回頭發現大獎還沒被抽走，加上扭蛋所剩不多，最後把剩下的6顆扭蛋全買下來，但是裡面卻沒有大獎籤，詢問店員說法卻是，主管表示如果一開始就把大獎放進去，被抽走後就沒人要抽了。

隨後主管到場說明，是因為疏失導致大獎從來就沒有在機器裡，但是因為網友抽完最後全部的扭蛋，要求網友需再花2顆扭蛋的錢400元才能把大獎跟最後獎帶回家。網友質疑，已經把全部的東西抽完了，為何還要花錢？主管表示，因為裡面只有99顆，所以多1顆要花錢是很正常的，雙方各執己見，最後由店長出面承認疏失。

台北市消保官陳盈全表示，有關唐吉訶德扭蛋爭議案，今會同台北市商業處、警察局調查，並請廠商TENGA一併出席，本次扭蛋活動共計銷售2波，第1波為5月4日至5月6日，第2波為5月8日至5月11日，每場有99顆扭蛋籤，唐吉訶德表示，針對大獎籤不在扭蛋機內，內部已調查，消費者補償部分，TENGA回應，對於消費者產生疑慮和不信任感深感抱歉，決議提供2波活動所有消費者全數最大賞。