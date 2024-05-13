大陸海警船等船隻，近期頻繁在金門水域出沒，彰顯主權，央視新媒體接著進行文攻宣傳，稱相關執法的分工越來越細，對大小金門實現「有效覆蓋」，更稱這種執法巡查的「金門模式」，未來一段時間也可以適用於馬祖、澎湖，甚至是「整個台灣海峽」。對此，前空軍副司令張延廷13日就表示，「中國大陸有3步驟，第一步驟是金門模式，第二步驟是台海模式，第三步是台灣模式」，引發討論。

張延廷13日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「中國大陸有3步驟，第一步驟是金門模式，第二步驟是台海模式，第三步是台灣模式，現在金門模式就是外離島模式，包含金門、烏坵、馬祖、東引，中共的海警船、海監船、海測船這些完畢之後，就變海上民兵也過去，都在這些地方做操演，然後從常態化變多元化，再變逐步推進化」。

張延廷也擔憂，「這模式成立之後，就會把這模式搬到台海，因為台海包含澎湖，我們政府拿不出辦法，中共在這邊實施執法權、管轄權，就都沒有辦法，台灣在這一方面有說法，但沒有作法，就是眼睜睜的看」，最後台灣模式，張延廷也回憶，「上一次中國大陸的漁船到新竹外海只有6海浬，那已經是在內水做活動了」。

張延廷最後也坦言，「賴清德他現在原則上就是六個字，『讓主權，保治權』，執法權、管轄權都是主權，現在中共軍機跟軍艦過來，就是空權、海全拿去，都只有口頭驅離，沒有行動驅離，在這治權當中，只要贏得選舉就好了」。