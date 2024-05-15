中國大陸第3艘航母福建艦已於1日開始海試，同時由上海滬東造船廠建造的第一艘無人機航母 076號也即將完成，預計在2025年下水，最快2027年起開始服役。對此，前空軍副司令張延廷14日就表示，「076的重點就是將來變成無人機航母，它們跟傳統航母搭檔出去，戰力是加倍」，引發討論。

張延廷13日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「076的重點就是將來變成無人機航母，是攻擊-11無人機，其他都交給071、072、075就可以了，076很大，有5萬噸，差異性就是未來裝載攻擊-11，以後076可能會裝電磁彈射，電磁彈射之後是長程無人機，攻擊完畢之後是回陸地母基地落地」。

最後張延廷更提到，「因為攻擊-11是利劍無人機，不用空中加油，將來還會搭配航母，所以076變成發射無人機的平台」，張延廷直言，「傳統航母是有人機，不管殲-15、殲-35都是有人的，它們跟傳統航母搭檔出去，戰力是加倍」。