蔡英文總統今天出席資安大會，強調在政策帶動之下，台灣的資安產值穩健的邁向2025年800億元的目標，未來期望大家能夠繼續和政府一起努力，打造更安全的數位環境。美國在台協會處長孫曉雅則強調「數位團結」的重要性，期待繼續與台灣建立網路安全夥伴關係。

「2024台灣資安大會開幕典禮」今天在南港展覽館舉行，包括行政院副院長鄭文燦、數位部長唐鳳、以及孫曉雅和各國使節都出席。

蔡英文表示，今天是台灣資安大會的10周年，她已連續6年參與這場亞太地區重要的資安盛事，並恭喜主辦單位，經過10年的努力，為資安產業搭建的一座技術交流，拓展商機的專業平台，持續的壯大台灣的資安力量。

她看到台灣資安大會一年比一年盛大，今年邀請各國資安專家共同舉行超過300場的演說，分享實務經驗，深化交流。而在今年的臺灣資安館也持續彙集豐碩的資安成果，向世界展現我們資安的實力。

為了提升台灣的資安能量，蔡英文指出，過去幾年，我們除了成立數位發展部，帶動國家整體的數位轉型，也集結各部會的力量，共同推動六大核心戰略產業，全力支持台灣的資安產業發展，要讓台灣能夠跟上全球數位轉型的浪潮，在全球供應鏈中持續保有關鍵地位。

另外，她說，我們透過產創條例的修法，將資安產品及服務等投資，納入我們租稅優惠，鼓勵企業提升資安投資，以及開發相關的防護技術，在政策帶動下，去年台灣的資安產值已經超過744億元，穩健的邁向2025年800億元的目標。

蔡英文表示，台灣身處民主的前線，面對區域威權主義的擴張，以及複雜多變的資安威脅，我們也秉持資安即國安的精神，建立防禦機制。現在隨著資通安全署及國家資通安全研究院的相繼成立，我們持續的加強研發的能量，並且積極培育人才，提升國家的數位韌性。

這幾年台灣積極走向世界加強和更多理念相近的夥伴國家的合作，除了公部門之間的交流，像是今天的資安大會，也看到許多的國際人才及業者的參與。她相信，透過彼此的互動密切，能夠促進產官學研更深度的合作，攜手建立全球的資安聯防體系。「未來，我期望大家能夠繼續和政府一起努力，打造更安全的數位環境」。

孫曉雅在致詞時肯定這次的資安大會，為美台在網路領域的廣泛合作鋪平了道路。她引用美國國務卿布林肯上周公布美國新的「國際網路空間與數位策略」時的說法，新興基礎技術可以且應該被用來推動發展和繁榮，以促進對人權的尊重，解決共同的全球挑戰。

她說，隨著網路犯罪分子和惡意國家行為者調整其戰略和戰術，來破壞網路和竊取智慧財產權，全球網路攻擊的規模和複雜性都在不斷增長。眾所周知，美國和台灣的關鍵基礎設施和知名公司一直並將繼續成為目標。

因應這些威脅，孫曉雅重申「數位團結」的重要性，她說，「數位團結」的概念依賴於建立數位和網路能力的努力，合作夥伴不僅能夠更好地建立一個可防禦且有彈性的數位生態系統，並在事件發生時能快速恢復，並且追究犯罪分子和惡意行為者的責任。

孫曉雅表示，台灣一再證明，它是世界上值得信賴的夥伴和一股向善的力量。我們必須繼續作為合作夥伴，以增強抵禦能力並應對網路攻擊，也期待繼續與台灣建立網路安全夥伴關係。