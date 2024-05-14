綠委林俊憲今接受廣播「千秋萬事」專訪，談及兩岸關係和準總統賴清德的就職演說，林俊憲透露，前陣子美國國會訪問團，跟賴談話，賴有詢問對方近期有什麼關注的問題？對方回應「你的就職演說」，他也承認，兩岸需要重啟溝通，就海基會、陸委會來談，希望善意是雙邊的。

林俊憲說，中共用武力霸凌，空中騷擾的做法很不聰明，有種東西叫做國民情感，國民情感會影響政治，美國兩黨雖立場不同，但對抗中法案就是態度一致，這就是國民情感，以前國民情感就是赴中投資，全世界資金技術都到那邊去，但習近平上任後又不同，這對中國不好。

主持人王淺秋問及，日韓與中都有對話機制，詢問陸委會重啟溝通是否有必要？林俊憲說，兩岸是可以溝通對話，不然可從從旅遊開始，也可從開放農產品，不是只買花蓮的文旦，中國是禁止所有柑橘類，柳丁、橘子、葡萄柚呢？是否要全面開放。

林俊憲認為，就海基會、陸委會來談，總會先開始，這個其實善意希望是雙邊的，而他也提及賴清德就職演說，兩岸關係處理將成為各方焦點，像是美國國會訪問團就曾表達關切，而就職演說涉及台海和平安全，這不是台灣和中國問題，而是國際問題，中國一定也會非常注意，也請大家拭目以待，賴會在兩岸關係提出何種做法。