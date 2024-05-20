【520就職】謝龍介酸賴「台獨玩真的」 批就職演說語無倫次！ @ChinaTimes

賴清德20日就職總統並發表演說，國民黨台南市立委謝龍介認為賴對「台獨玩真的」，隨即對他才在總統府內說要恪遵憲法架構，走到府外又拋2岸互不隸屬的「兩國論」，前後言行相悖，大表失望。

謝龍介是國會中，過去唯一對賴清德有豐富質詢經驗的藍營立委，曾以「一生監督你1人」表達在政壇上與賴清德「亦敵亦友」的對立宿命。他20日先祝福且致敬對方就職總統，隨即直言賴的就職演講是「拼貼的演說，矛盾的清德」。

謝龍介指出，這幾年，自己多次公開肯定賴清德在台灣定位上，相較其他「商業台獨者」，「他的台獨是玩真的」，可惜在這個國家與賴本人的大日子裡，卻是言行相悖、語無倫次。

他提到，賴20日才在總統府內根據中華民國憲法宣誓就職，走到府前就拋出「台灣是國家名稱」。才說要恪守中華民國憲法架構，卻又提出互不隸屬的「兩國論」，說詞前後形同與自己切割。

謝龍介分析，相較於過去幾任元首，賴總統不再提及南海，也沒引用《兩岸人民關係條例》，蔡總統稱呼「對岸」、「北京當局」，賴總統則直接喊出中華人民共和國。才說要和平對話、開放觀光、開放陸生，卻又前所未見地置入「兩國論」，股市瞬間跳水，反應了人民的預期心理。他預期2岸未來4年只會更壞，好轉無望。

「整部就職演說，正是賴總統政治生涯的縮影」，謝龍介直指，賴在政治理念的掙扎，想獨不能獨，不想統閃不掉，上一句釋出善意，下一段就挑戰紅線；上一段講對岸想聽的，下一句又說配合美日的，邏輯斷裂，失去自我。

謝龍介以「前景黯淡，只能負重前行」形容對總統就職日的感想，提到未來在賴清德赴國會國情報告時，將提醒賴「治國宜小心，行船勿乘風破浪」。