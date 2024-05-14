全球城市小姐選拔，由張如君（右）、李雅楹一起宣布正式開跑照片。（中華城市選拔協會提供）

「選美教母」張如君和創辦的第19屆全球城市小姐，正式宣布開始起跑報名。張如君表示，活動前置作業期間剛好碰上0403花蓮大地震，當下就和今年的台北會長李雅楹共同決定，希望賽事結合防震教育及呼籲賑災關懷災情一起展開。

其實張如君本身也是受災戶，地震當下，擺在酒櫃收藏的美酒和香水幾乎全部摔破，家中一片狼藉，家人在清理時還不慎被破瓶子的碎片割傷。張如君笑說：「當時嚇到昏頭，情急躲到玻璃桌下找掩護，對於防災避難的知識缺乏可見一斑。」

張如君和李雅楹在0403花蓮大地震翌日，就決定連絡國家地震工程研究中心博士級研究員，選定在台北市松山社區大學開辦防震教育，2人還分別提供地震避難包和莊園酒店住宿券等獎品，大力推廣、鼓勵民眾參加，也藉此呼籲大家踴躍捐款給參與協辦、災情慘重的花蓮國立東華大學。

全球城市小姐選拔，今年的活動主題為「高質文教，和美城市」，官網已經開始可以接受報名，全台總計有世新大學、高雄科技大學、東華大學及莊敬高職、啟英高中等15所學校參與共同協辦。，選拔總決賽將於8月25日在台北漢來大飯店舉行。