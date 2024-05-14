外送平台Uber Eats將以9億5千萬美元現金併購「Foodpanda台灣外送事業」，此併購案尚須主管機關核准，預計2025上半年完成交易。對此，立委王鴻薇指出，兩大外送平台過去曾加收「平台費」引發付費訂閱的消費者不滿，片面更改外送單價格、壓低報酬，讓外送員薪酬低於基本工資，合作商家抽成比例高達32%以上，還有夜市商圈被迫加入外送平台，此併購案主管機關要嚴格把關，否則合併後對消費者、外送員、以及商家都是一場做不完的惡夢。

Foodpanda在台灣的年營收高達5.5億歐元（約新台幣188億），主要業務集中在雙北，為台灣使用率最高的外送平台，Uber Eats緊追在後。此前曾傳出Foodpanda母公司Delivery Hero有意將台灣業務賣給Uber，但雙方金額未有共識。今則由Uber正式宣布收購台灣Foodpanda，價碼落在9.5億美元。

對此消息，王鴻薇今（14日）在臉書發文，這恐怕會讓很多外送員和消費者都笑不出來，事實上過去外送平台兩家獨大的現象，早就產生許多問題，勞權與消費者權益爭議不斷，早已是台灣社會不可忽視的問題。

王鴻薇指出，她擔任台北市議員時，就有針對美食外送平台「foodpanda」6縣市加收「平台費」，引發大批訂閱制的會員不滿質詢市府，而且當時是當天公告隔天收費，已經公然違約，損害消費者權益，這些外送平台坐大完全不把消費者權益看在眼裡。

王續指，去年十月，還被爆出外送平台片面宣布更改每個外送單的價格（單價），在不斷壓低報酬下，導致外送員報酬低於基本工資。還可決定合作店家抽成比例高達32到40%，也有一些夜市商圈聯誼會反映實在太高，店家也被迫要加入外送平台，卻只有兩家可選，否則沒有競爭的機會，只能任憑平台宰制。

王鴻薇示警，如今兩大平台合併，相關主管機關應該嚴格把關站在勞權、消費者權益，以及本地商家生存去考量周全，以現況以兩大外送平台市場就已經產生不少壟斷問題，若合併之後，恐怕對消費者、外送員、以及商家都是一場做不完的惡夢。