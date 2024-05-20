【520就職】台股大怒神！賴清德稱兩岸互不隸屬 王鴻薇分析致詞點破「這目的」：比蔡英文更獨 @ChinaTimes

總統賴清德今（20）日以「打造民主和平繁榮的新台灣」為題進行就職演說，針對兩岸的未來則提到新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。國民黨立委王鴻薇則說，隨著就職演說到尾聲快要結束的時候，可以看到台北股市的股價指數，呈現了如大怒神一般的瞬間暴跌。

民眾對於賴清德就職演說到底打幾分？王鴻薇在國民黨團記者會中表示，有上千萬股民的台北股市，在今天早上一開盤時，原來還是小漲的格局，而隨著賴清德的就職演說到尾聲快要結束的時候，可以看到台北股市的股價指數，呈現了如大怒神一般的瞬間暴跌，暴跌到150點左右。

王鴻薇分析，在台北股市來看，大家期待可以從賴清德就職演說裡面看到一個兩岸和平的願景，或是台灣經濟發展的願景嗎？顯然台北股市的股民，應該也包含了外資已經做出了一個具體的回應。她分析，從演說開始到結束過程中可以看到，台北股市像大怒神一樣「墜崖式的瞬間暴跌」，後來才慢慢想要把它拉起來。

王鴻薇指出，到底大家買不買單賴清德就職演說的單，已經不言可喻，為什麼今天台北股市有這樣的一個反應？在兩岸的部分，肯定賴清德提到了戰爭沒有贏家、和平的可貴之處，但是賴要如何能夠達到兩岸和平，我們看不到一些具體的作為。

王鴻薇也提到，賴清德是真的完全延續蔡英文路線嗎？「如果以就職演說裡面來看，可以證明賴清德比蔡英文更獨，賴清德比蔡英文更衝」，這也可以從股市看出來。