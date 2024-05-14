本土天王吳宗憲砸下4千萬買下臺南老店「老唐牛肉麵」經營權，且交由兒子鹿希派打理，上月(13日)開幕後至今剛好滿一個月，每天都有大批顧客上門用餐，生意好到需要發號碼牌。而《中時新聞網》記者日前也實際走訪，獨家直擊鹿希派親自站櫃台幫客人點餐，但卻發現鹿希派左手掌竟然裹著紗布，嚇壞了不少人。

鹿希派表示，前幾天準備開店，在搬運食材時，不小心被送菜電梯內壁的鐵片直接插入左手掌，當場血流如注，連鞋子都沾滿血跡，急忙跑到隔壁的派出所來求助，立馬被送到附近的新樓醫院接受治療，縫了五針之後，索性並無大礙馬上又回到店裡繼續為顧客服務，非常的拚命。而對於傷勢，老爸吳宗憲則僅是提醒他「要小心」!

事實上，鹿希派起初要接手「老唐牛肉麵」時，因自己並未有餐飲經驗有些排斥。加上他當時錄製實境節目需要苗栗和台北跑，便拒絕老爸要求。不過，節目錄製最後一集，製作單位找來吳宗憲品嚐鹿希派做的甜點，口味讓憲哥相當驚豔。

鹿希派左手掌被刀片插傷，鮮血滴在白鞋上。(圖／曾信翰拍攝)

吳宗憲大讚兒子「經驗足夠，再次詢問接手意願」。鹿希派坦言，「沒有拒絕的理由，只好乖乖答應接手，一切從基層做起」。鹿希派接手後的「老唐牛肉麵」開幕至今雖然僅有一個月，但每天客人絡繹不絕，儼然成為排隊名店，他引以為傲的說，雖然店面不大，但每天可以服務這麼多的客人，真的很有成就感。

鹿希派顧店爆意外，左手掌傷勢曝光。(圖／曾信翰拍攝)

不過，當被問到是否會因此離開演藝圈？鹿希派馬上表示，不會。他認為，這兩件事情是可以相輔相成，如果有節目找，他也還是會上，這幾年就是要好好衝刺一下事業，努力存錢，未來要玩音樂、做唱片還是可以的!