男女朋友之間交往，在某些「關鍵時刻」總是需要其中一方主動一點，才有機會讓兩人進入下一步關係，但若真的遇到這種情況，你會選擇成為禽獸還是「禽獸不如」呢？一名尚未有過性經驗的女網友透露，近日跟一位男生首度前往摩鐵，也願意把第一次交給對方，但整整3個小時的期間，對方卻連碰都沒碰她，讓她傻眼說「就這樣結束了我第一次莫名其妙的motel之旅」。

一名女網友昨（13）日在「Dcard」表示，透過朋友介紹，已認識一位男性約2個月，平時出去都沒有什麼肢體接觸，某天本約好要出去逛街，無奈卻遇上大雨，兩人開始討論改行程，無奈目前的院線片都不太吸引兩人，她因此詢問有沒有可以自己隨便挑電影看的地方，結果男方告知在這種鄉下地方，他只知道某間摩鐵有提供此服務，「聽了別覺得我是什麼變態腦袋裝大便，因為我壓力大時偶爾會跑去泡澡放空」。

「我希望我的第一次是跟我喜歡的人做，也希望那人是喜歡我的！」原PO透露，聽到這個答案她頓時腦袋一片空白，但回過神後也點頭前往該處看電影，甚至心想如果對方想做其實她也沒問題，只是除了怕痛之外，她還有點擔心男方其實並不喜歡她。

沒想到抵達摩鐵後，兩人點了一堆炸物跟飲料開始認真看電影，看完後就吃東西純聊天，讓原PO超傻眼，「整整三個小時別說做愛，他完全沒有碰我，完全沒有什麼侵略性動作，更別說我們坐在床前的沙發，連肩並肩、手貼手都沒有，就這樣結束三小時，開開心心送我回家。」

不少人笑說「老實說我如果是那個男生，我也會只看電影不做愛，沒經過對方同意不可能隨隨便便動手吧」、「妳要好好珍惜他，禽獸不如的男性很少見了」、「我覺得這個男生很棒，強烈建議跟他繼續培養感情發展下去，他已經贏過多數男人了」、「如果我有女兒，先不論其他條件，這簡直是我理想中的女婿人選」。

也有人無難表示「碰也不是，不碰也不是…你想讓人碰就給點提示給點機會啊…不然男生誰敢碰，等等被告」、「因為男生根本不知道你想不想被碰，沒看到一堆女生抱怨第一次見面就毛手毛腳的男生多滅火多噁嗎」、「女生到motel想打炮請來一點點暗示誘惑好嗎？手去騷男生手指都好啊」、「真的有人會因為壓力大一個人跑去摩鐵看電影嗎」、「這個男生如果做了沒在一起，下一篇就是我被騙炮了」。