遭破壞的舞龍，從中國遠渡重洋來到澳洲，至今已有123年歷史。（金龍博物館照片）

位於澳洲維多利亞州的金龍博物館，館內展示的多個中國歷史文物，近日遭到有心人士的破壞，其中包括一條長約100公尺，有120多年歷史，被認定為世界上最古老的中國舞龍也難逃一劫，據了解是一對男女在參觀途中，手持寶特瓶內裝油性不明液體，對龍頭潑灑導致，損失金額高達10萬澳幣（約205.6萬台幣），警方接獲報案根據監視器抓到2名嫌犯，懷疑是跟種主主義有關。

館方指出，除了舞龍，還有多樣藏品也都遭破壞。（金龍博物館照片）

在當地每年復活節，巡迴表演中都少不了舞龍的身影。（金龍博物館照片）

根據《環球時報、SBS、悉尼先驅報》等媒體報導，金龍博物館負責人萊斯琴表示，在進行正常巡查時，發現有不明液體從龍頭的鼻子留下，隨後立即檢查監視器，這段男女的行為，讓人大吃一驚。

警方公布兩名嫌犯的照片，他們都已經遭到逮捕。（互聯網照片）

根據監視器畫面顯示，這對男女帶著兩名小孩，穿過博物館內的花園跟寺廟，沿路用水瓶內的液體，對各式展品進行潑灑，而館方對文物進行檢查，發現有35幅畫作和幾尊中國雕像都被潑灑不明液體。

這兩名嫌犯破壞博物館內的文物後，又開車前往附近的佛教紀念碑大佛塔，又再度毀壞12座雕像，才開車離去。

澳洲警方調查整起事件，這些藏品損失高達10萬澳幣（約205.6萬台幣），警方已經將兩人逮捕，指控7項刑事毀損罪，並依法送辦。