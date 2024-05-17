花蓮縣文化局在考古博物館附近打造考古二館，呈現最新的考古發掘成果，包括今年出土的新石器時代人獸形玉玦（右下）。（羅亦晽攝）

花蓮縣文化局3年前成立「考古博物館」，展示縣內歷年出土的80萬件史前文物，隨近年試掘工作持續進行，成果愈來愈豐富，館舍空間不夠展示，文化局為此結合鄰近的閒置文資空間「豐田移民指導所事務室」，打造成考古二館，呈現最新的考古成果，包括今年出土的新石器時代人獸形玉玦，明天國際博物館日正式開館啟用。

花蓮縣文化局自2005年起，積極進行遺址調查研究工作，陸續完成全縣10多處遺址等考古發掘工作，並出土大量豐富的史前遺物，為保存這些珍貴的文化資產，3年前斥資7200萬，在史前台灣最大玉器製造工坊的豐田地區，利用當地閒置老舊市場打造考古博物館，蒐藏展示歷年累計的成果。

花蓮縣文化局3年前成立「考古博物館」，展示縣內歷年出土的80萬件史前文物，隨試掘工作持續進行，館舍空間不夠展示最新出土的文物，文化局為此結合鄰近的閒置文資空間「豐田移民指導所事務室」，打造成考古二館，呈現最新的成果。（羅亦晽攝）

隨文化局考古發掘工作持續進行，出土的文化資產愈來愈多，考古博物館內現有空間不夠展示，館方為此利用館舍附近的閒置空間，打造成考古二館，展示最新的成果。

考古博物館長溫孟威指出，考古博物館定期都有調查的案子及相關的教育推廣活動，民眾對最新發掘出土的文物深感興趣，紛紛詢問展覽期間，但因目前展示空間不足，且1年1次的特展都早已規畫完成，剛好博物館附近的移民指導所事務室目前閒置，為此將其規畫成二館，展示近期的成果，也藉此活化社區。

花蓮縣文化局在考古博物館附近打造考古二館，呈現最新的考古發掘成果，其中自上美崙II遺址出土的一個陶器，造型罕見完整，中間還嵌入不少石英石，相當特別。（羅亦晽攝）

考古二館內，大多展示2023年考古出土的文物成果，其中自上美崙II遺址出土的一個陶器，造型罕見完整，中間還嵌入不少石英石，相當特別，外型看起來像是某種動物，溫孟威研判，該件陶器應是當時就存在的動物，有人認為是鹿，也有人認為是黃喉貂，但也有可能是已經絕種的物種，難以確認，未來可能會舉辦票選活動，邀請民眾一起猜測它的身份。

另外，館內還特別設立一櫃，展示國立清華大學人文社會學院學士班2名學生，今年初在北三棧考古遺址內挖掘出土的台灣新石器時代玉器「人獸形玉玦」，溫孟威笑說，由於消息出爐後，工作人員被問到「耳朵長繭」，因此也特別展出，讓民眾親眼目睹考古界的「威望商品」。