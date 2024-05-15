律師鄭鴻威涉嫌擔任詐騙集團軍師，有10多名律師捲入，媒體爆料涉案律師朱一品的女友、桃園地檢署吳姓檢察官為朱「出謀劃策」，且詐團群組有「吳姓檢察官」，台北檢署15日澄清，指出「吳姓檢察官」是詐團暱稱，不是檢察官，報導內容「竹篙逗菜刀」。

北檢認為，桃檢吳檢察官明知律師男友涉入詐團，2人還有不當對話，涉及行政責任，疑違反《檢察官倫理規範》，已移請台灣高檢署調查究責。

台北地檢署表示，鄭鴻威案起訴書證據清單及待證事實中所載「與詐欺集團上游成員【吳檢察官】之飛機軟體聯繫紀錄…」，該「吳檢察官」是暱稱，真實身分是詐團成員，並非某媒體報導中桃園地檢署吳姓檢察官，報導內容有誤，特予澄清。

北檢說，至於吳姓檢察官是否涉有行政不法等情事，北檢已將相關事證陳請台灣高等檢察署調查。

北檢強調，為維護司法權之有效行使與民眾信賴，本案是否尚有其他律師或司法人員涉案，仍將持續清查、偵辦。

另桃園地檢署表示，吳姓檢察官已在4月自請調查，桃檢已指派專責檢察調查。至於橋頭地院法官石育恩涉嫌幫忙鄭鴻威藏錢300萬元一事，北檢亦已分案調查中。

受鄭鴻威派案13件案件的律師朱一品，2022年想打進鄭的團隊，當時朱與擔任檢察官的吳姓女友在LINE聊天時提及此事，吳女還惋惜表示「我只是覺得這個是打進去這個詐騙圈子的好機會。」

事後吳女不僅涉嫌幫朱監看群組，更建議朱可以和鄭鴻威談合作的模式，朱疑似採納她的意見，之後便長期與鄭合作了13個案子，並提供鄭應訊的筆錄大綱。

據了解，吳女原本是律師，後來才轉任檢察官，在桃園地檢署公訴組任職，在鄭鴻威一案爆發後，她在4月便自請調查；北檢目前初步吳女涉及行政不法，尚未達刑責地步，因此移請高檢署進行行政調查究責。