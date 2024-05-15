新北市三重區衛生所蕭姓、林姓護理師為拚流感疫苗施打績效，不僅涉嫌浮報注射數量，並銷毀約1.3萬餘劑流感疫苗避免犯行曝光，台灣高等法院考量2人與新北市政府衛生局達成和解，各賠償177萬1962元，依故意犯毀棄公務員職務上掌管之物品等罪，將蕭及林各判刑1年9月及10月，各獲緩刑4年。可上訴。

三重衛生所在2017年10月至2018年3月施打公費流感疫苗期間，蕭及林為提高施打數據以提高績效評比，竟由蕭施壓指示林浮報疫苗施打數量，3人各將虛偽登載於IVIS系統但實際上未施打且為其等職務上掌管之同數額流感疫苗拔針銷燬。

林姓護理師在2017年12月間向三重衛生所主任坦承有浮報數據之情事，經主任通報衛生局後，該局啟動行政調查，林主動到新北地檢署自首。

蕭、林遭依公務員假借職務上之機會，故意犯毀棄公務員職務上掌管之物品罪，各判刑3年6月，1年8月，另名林姓護理師判刑1年1月。緩刑4年。蕭及林提上訴後，因達成和解，各獲緩刑宣告。