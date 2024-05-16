民進黨直播節目《老闆叫我開直播》邀請首位準部長環境部長彭啟明，對於核能是否為綠能時表示，歐盟因俄烏戰爭關係，短暫將核能及天然氣短暫定義為「永續活動分類標準」當中，但這是有非常嚴格的但書。另外，核電廠延役議題，他強調還是要全民同意才可能延續。

另外，直播中不斷有網友留言，「以為黃偉哲來了」，笑稱彭啟明是「年輕版台南市長」，彭啟明也回憶起，曾經在高鐵上有民眾一直向他打招呼，靠近才發現把他誤認為黃偉哲，他強調身為台南女婿的他，被誤認也很開心，期待有一天能夠和真正台南市長合體。

民進黨昨天節目由發言人戴瑋姍主持，來賓為為氣象達人「素人部長」的彭啟明，也是加入直播節目的首位內閣成員，他表示壓力很大，心情略緊張，但也深刻感受到和民眾面對面的感覺，另外他強調未來上任後，將在淨零減碳做最大努力，讓台灣跟國際接軌。

直播中，彭啟明透露，入閣記者會後，他深知自己任務重大，氣象變遷就是他的使命，因此幾乎天天到環境部報到，進行交接，要為台灣環境盡一份力。而現場網友更敲碗即時進行氣象預報，彭啟明也立刻「氣象主播」上身，展現其專業能力。

而「準部長」彭啟明即將站上質詢台備詢，面對在野黨強力問政，戴瑋姍也準備了「震撼教育」，模擬未來國會質詢會有的各種「砲火」，彭啟明以專業能力及機靈反應題題「滅火」，成功過關。

最後，談到台灣的能源政策，彭啟明表示，能源問題是很複雜的，現在在快速發展中，會有一段時間的過渡期，他相當有信心，而對於核能是否為綠能，他表示歐盟因俄烏戰爭關係，短暫將核能及天然氣短暫定義為「永續活動分類標準」當中，但這是有非常嚴格的但書。另外，核電廠延役議題，他強調還是要全民同意才可能延續。