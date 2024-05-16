退輔會主委馮世寬今（16）日舉行新書發表會，總統蔡英文親自到場相挺並致詞。蔡英文透露，自己快「畢業」了，最大的困難是打包，和不要表現得太高興，但還是要來參加，還爆料許多兩人共事的小故事，包括馮世寬上任前坦言「我沒有投給你」，中間想退休時，她也對馮說，「你命中註定要跟著我8年」。

馮世寬近期出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，今天下午在蔣經國圖書館舉辦新書發表會。馮世寬致詞時感慨，「我覺得我是一個平凡的人，的確有一些不平凡的事」，簡單發言後便請總統上台。

總統蔡英文致詞時也先虧馮世寬，「感覺上有點臨陣脫逃的感覺」，回憶許多與馮世寬相處的點點滴滴，像她跟馮世寬說「你要當國防部長了」，當時馮回說「可是我沒有投給你」，不過自己回說「沒有關係，把工作做好就好了」。

退輔會主委馮世寬今（16）日舉行新書發表會。（截自中時新聞網直播）

蔡英文也談到，中間中間有些時候，馮世寬感覺好像想要休息一下，「我就告訴他說，你命中註定要跟著我8年的」，於是就在一起工作八年，她對大鵬部長是充滿感激再感激，尤其在2016年剛開始執政時碰到許多困難，但是在國防部有一位德高望重、受人喜歡的部長，對自己來說是很大的助力。所以馮世寬邀請她出席，沒有第二句話，立刻排入行程。

蔡英文也說，馮世寬100％把自己奉獻給國家，就在前幾天兩人吃飯時，有幕僚爆料說，有一次與馮世寬兩人一起搭飛機，突然發生亂流，大家都非常緊張，沒想到馮世寬拍一拍他說：「小兄弟，很快的，（亂流）幾十秒就結束了」，這是他心裡的準備、對奉獻國家的準備，更是他的灑脫。

退輔會主委馮世寬今（16）日舉行新書發表會，總統蔡英文、國防部長邱國正現身支持。（截自中時新聞網直播）

蔡英文坦言，自己是一直想要做改變的人，所以任內做了許多改革，過程中引起社會很多討論，也有反對的人，但過程中若有夥伴相伴，對她來說是更堅定自己改革的意志。很感謝馮世寬相陪，無論是推動國防自主、年金改革，還有改善軍服、營區的興安專案等，都讓弟兄們能夠獲得最大保障，在設計的過程中，也展現了馮世寬的美學「看他每次都穿的很瀟灑、很好看」，現在國軍真的穿的很好看、很威武，也很適合活動，在設計過程中就有馮世寬的想法在裡面。

不過蔡英文也透露，馮世寬的意見自己都會採納，但只有一件事沒有埋單，當時馮說要把麥克阿瑟的「短夾克」放在國軍的服裝選擇中，「我是對馮部長的身材有信心，穿起來一定很好看，但並不是每個人穿都會好看」，所以就被擱置了。

蔡英文還分享一個小故事，在馮世寬擔任退輔會主委後，曾邀請自己參加一場很盛大、符合台灣道教民俗的祭拜典禮，當時她認為自己「一天到晚都在拜廟」，但卻是第一次感受到，藉由拜廟追悼為國家犧牲的弟兄姊妹、榮民們，也是一件可以做的事。「馮主委真的很不簡單，他也是個廟公」，那時候自己非常震撼，可以用本土的方式表達對弟兄姊妹的追悼之意，心裡真的是很感動。

蔡英文最後說，自己再過幾天就要「畢業」了，打包和不要表現得太高興，是現在最大的挑戰，但還是一定要來參加這場新書發表會，要告訴馮世寬不僅人性化，勇敢面對困難、挑戰和改革，更重要的是他擁有美學（觀念）的部長，希望透過這本書，讓大家更重視國防安全，為國家未來來打拚。