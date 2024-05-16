第35屆金曲獎頒獎典禮將在6月29日於台北小巨蛋盛大登場，今（16）日舉辦金曲獎入圍揭曉記者會。「最佳樂團獎」入圍的包括滅火器、露波合唱團、傻子與白痴、告五人、草東沒有派對、

大象體操、麋先生共同角逐，競爭激烈。

草東沒有派對在獲知喜訊後，也深深表達感謝：「能重啟作品並再回到舞台上演出對我們來說是很珍貴的，很謝謝評審的肯定、謝謝所有為《瓦合》這張專輯付出的人們，也謝謝一路以來陪伴著我們的聽眾，這些認同與所有聆聽對我們來說都是最強壯的力量。」

草東沒有派對憑首張專輯《醜奴兒》第28屆金曲獎，以橫空出世，橫掃千軍之姿，入圍6項大獎，最終抱回最佳樂團、最佳新人、年度歌曲三項大獎，成為當年最大贏家。相隔7年後的第二張專輯《瓦合》，再度不負眾望，強勢入圍今年金曲獎，包括年度專輯、華語專輯、年度歌曲、最佳樂團、最佳作曲人、最佳編曲人獎共6項大獎。

《瓦合》專輯自去年五月發片以來，草東重啟演出從台北起跑至今一年，專場加上音樂節唱遍亞洲、歐洲、北美洲，共40個城市，這張專輯除了在佳佳唱片排行榜前二十名已佔據38週之久外，他們曾在金曲獎大獲全勝的首張專輯《醜奴兒》至今更是累積在前二十名榜上307周，成績亮眼。