第35屆金曲獎今（16）日公布入圍名單，鳳小岳以首張創作專輯《柒》入圍最佳新人、最佳專輯製作人獎和最佳作詞人3項大獎，可說是今年的超級新人！入圍名單公布的當下，他正在為錄音工作做發聲練習，聽聞入圍好消息，他表示：「很感謝評審委員們的肯定，也恭喜所有在本屆金曲獎入圍的所有音樂工作者，不論得獎與否，入圍已是對於我決心踏入音樂這條路很大的肯定及支持，更讓我相信自己沒有放棄音樂是個非常正確的決定。」

本屆金曲獎最佳新人獎的入圍者，還有鄭平、鄒序、王ADEN、徐暐翔、Makav真愛與Jocelyn 9.4.0等，音樂種類非常多元。Jocelyn 940表示：「 真的完全沒有想到！我不抱期待，因為我很怕失望的人，剛剛同事通知我入圍新人獎，我大概尖叫三分鐘然後在家裡瘋狂跑來跑去」她笑說，現在第一個想法是感謝公司跟家人的一路的支持，第二個想法是「我要走金曲紅毯了!我要穿什麼衣服？」最後也感謝每一位幫助自己的人。

Jocelyn 9.4.0入圍金曲獎最佳新人。（華風數位提供）

王ADEN今吃午餐的時候就一直在期待金曲入圍名單，「最期待的是帶著老爸，兩個人西裝筆挺的去走紅毯，這一直是我的夢想，也不知道為什麼，可能就是想要讓他驕傲吧！覺得這會是一個很酷的體驗！」他表示會帶著最開心最感恩的心情去參加典禮，也謝謝參與專輯的所有工作團隊跟粉絲們。