新北市瑞芳區東和路上一間民宅，今（17日）上午7時39分發生火警，現場二樓冒出火煙，消防趕抵後立即佈水線灌救，火勢已於7時56分撲滅，消防人員在屋內搜索，發現一名65歲廖姓男子無呼吸心跳，經送往瑞芳礦工醫院搶救，仍宣告不治。
據了解，廖男是聾啞人士，平時獨居在該處樓房。初步清查，燃燒面積約40平方公尺，消防出動21車、67人到場灌救，詳細起火原因有待鑑識中心調查。
新北市瑞芳區東和路上一間民宅，今（17日）上午7時39分發生火警，現場二樓冒出火煙，消防趕抵後立即佈水線灌救，火勢已於7時56分撲滅，消防人員在屋內搜索，發現一名65歲廖姓男子無呼吸心跳，經送往瑞芳礦工醫院搶救，仍宣告不治。
據了解，廖男是聾啞人士，平時獨居在該處樓房。初步清查，燃燒面積約40平方公尺，消防出動21車、67人到場灌救，詳細起火原因有待鑑識中心調查。
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